Lo que debía ser una noche romántica por San Valentín terminó convirtiéndose en una historia viral que generó burlas, reflexiones y miles de comentarios en redes sociales. Un joven se volvió tendencia luego de ser grabado esperando durante varias horas a su novia en un parque, sin que ella llegara nunca.

El video muestra al joven, vestido con jeans, camisa blanca y chaleco oscuro, sentado en un parque de Miraflores mientras sostenía un ramo de rosas rojas. Un entrevistador se le acerca y le pregunta por sus planes para esa noche y a quién estaba esperando.

El muchacho contó que había destinado un presupuesto de 900 soles para celebrar San Valentín, además de los 70 soles que le costaron las flores. Según explicó, planeaba llevar a su pareja a cenar a un lugar especial y luego pasar la noche juntos.

Incluso detalló que había calculado el costo de un hospedaje en aproximadamente 150 soles, debido a la alta demanda por la fecha. El reportero volvió a encontrarlo 30 minutos después y, en tono irónico, pidió frente a cámaras que su novia se apurara, ya que llevaba bastante tiempo esperándola.

La espera se prolongó hasta la madrugada

Dos horas más tarde, el joven fue captado nuevamente, aún sentado en una banca del parque, aferrado a la esperanza de que su pareja llegara. Sin embargo, a las 3:28 a. m., las cámaras lo registraron caminando solo y visiblemente devastado, todavía con el ramo de rosas en la mano.

Finalmente, se retiró a su casa cerca de las 4:00 de la madrugada, confirmándose que su novia nunca apareció.

Reacciones en redes

El video generó una avalancha de comentarios en redes sociales. Mientras muchos usuarios se burlaron del joven por esperar tanto tiempo, otros señalaron que, al menos, se ahorró los 900 soles que pensaba gastar.

“Bro, te ahorraste los 900”, “Desde que dijo hotel la malogró”, “Cantó victoria antes de que empiece la guerra”, “De ley, la flaca se fue a otro lado”, “Si lo ve por el lado positivo, se ahorró 900 soles”, fueron algunos de los mensajes más repetidos.

Así, lo que debía ser una celebración romántica terminó convirtiéndose en una dura lección viral, que abrió el debate sobre amor propio, responsabilidad afectiva y la importancia de valorar el tiempo y los sentimientos de los demás.