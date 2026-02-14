En el marco del 14 de febrero, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil dio a conocer la cantidad de ciudadanos cuyos nombres están relacionados con el amor y la amistad.

Según el reporte oficial, 28 823 personas en el país llevan el nombre Valentín.

El listado incluye 6 355 peruanos llamados Amado y 2 514 llamadas Amada. También figuran nombres como Amor (448), Afrodita (194), Tesoro (98), Lover (67), Corazón (62), Cariño (39), Beso (27), Amore (18), Kiss (18) y Mi cielo (16).

Entre los más inusuales aparecen Pasión (15), Amante (14), San Valentín (4), Celos (3), Cupido (2), Jeva (2), Mylife (2), Polola (2), Galán (1), Te quiero (1) y Mi amor (1).

La entidad difundió estas cifras como parte de la conmemoración por el Día del Amor y la Amistad, fecha en la que miles de peruanos celebran vínculos afectivos en todo el país.