Los seguidores de Taylor Swift podrán revivir algunas de las canciones más representativas de la artista en Swiftie Strings Armonissimo’s Version, un concierto instrumental que se presentará del 10 al 18 de julio de 2026 en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad de Lima.

El espectáculo estará a cargo de la orquesta Armonissimo, de Animatissimo Producciones, bajo la dirección de Gabriel Vizcarra. La propuesta reúne un quinteto de cuerdas y piano integrado por Johanna Taboada, Jorge Breña, Claudia Martínez y Silvia Valdivia, quienes interpretarán versiones originales de los principales éxitos de la cantante estadounidense.

Según la organización, la experiencia busca ofrecer un formato distinto al concierto tradicional, combinando música de cámara con una puesta en escena inmersiva inspirada en las diferentes etapas artísticas de Taylor Swift.

Un recorrido por las eras más emblemáticas

El repertorio incluirá 16 canciones representativas de la trayectoria de la cantante, con arreglos especialmente creados para esta producción.

Entre los temas confirmados figuran:

Love Story

You Belong With Me

Enchanted

Champagne Problems / Dorothea

Shake It Off

All Too Well (10 Minute Version)

El director musical, Gabriel Vizcarra, explicó que el objetivo es ofrecer una experiencia diferente para el público.

“Buscamos que el público disfrute sus canciones favoritas con una propuesta elegante, íntima y diferente. Que se sientan libres de cantar a viva voz y que vivan la experiencia de un concierto de música de cámara como una experiencia completamente nueva”, señaló.

Por su parte, Lorena Alberti, directora del Centro Cultural de la Universidad de Lima, indicó que la propuesta busca acercar las composiciones de Taylor Swift a nuevos formatos interpretativos.

“Las canciones de Taylor Swift conectan con tanta gente porque tienen un mensaje universal con el que es posible identificarse. Queremos que los fans redescubran las melodías que ya forman parte de su vida”, afirmó.

Fechas, horarios y venta de entradas

Swiftie Strings ofrecerá seis únicas funciones entre el 10 y el 18 de julio.

Los horarios son:

Viernes: 8:00 p.m.

Sábados: 4:00 p.m. y 8:00 p.m.

Las funciones se realizarán en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad de Lima, ubicado en jirón Cruz del Sur 206, Santiago de Surco.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Joinnus, con precios desde S/ 50. Además, el recinto contará con estacionamiento gratuito sujeto a disponibilidad y descuentos para integrantes de la comunidad de la Universidad de Lima.