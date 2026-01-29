El investigador y especialista en seguridad Julio Corcuera Portugal presenta “Extorsión: el negocio del miedo” una investigación periodística que expone la transformación de la extorsión en el Perú: de ser una amenaza ocasional para convertirse en un sistema criminal organizado, con logística, jerarquías, cobros estructurados y una maquinaria de miedo que se expande con rapidez.

En los últimos años, la extorsión se ha convertido en el delito de mayor crecimiento en el país: entre 2021 y 2025, aumentó en más de 541%. Hoy opera con herramientas cotidianas como llamadas telefónicas, WhatsApp, Yape y redes sociales, y golpea por igual a familias, pequeños negocios, transportistas y grandes empresas.

Lo que antes era un “mensaje de amenaza” hoy es un modelo sostenido por economía interna, inteligencia criminal, segmentación de víctimas y métodos digitales.

En “Extorsión, el negocio del miedo”, Corcuera reconstruye este fenómeno desde sus entrañas: cómo funcionan las redes, cómo se reparten el territorio, cómo recaudan, cómo escalan la violencia y cómo se sostienen culturalmente.

Con cifras oficiales, investigaciones policiales y testimonios de personas vinculadas a estas estructuras, el libro ofrece un retrato directo y completo de una realidad que hoy define la seguridad y la vida cotidiana en el Perú.

“La extorsión ya no es un delito aislado: es un negocio estructurado que vive del miedo, se adapta rápido y crece porque encuentra espacios de impunidad”, advierte el autor.

En medio de una crisis de inseguridad ciudadana que afecta a miles de peruanos cada día —y frente a la sensación de inacción del Estado—, esta investigación llega como una publicación necesaria: para entender qué está ocurriendo, por qué está escalando y qué está en juego como sociedad.

