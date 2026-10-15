La Policía y un grupo de manifestantes protagonizaron enfrentamientos en Buenos Aires, Argentina, durante una multitudinaria movilización para exigir al Gobierno del presidente Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Los incidentes ocurrieron en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde estudiantes, docentes y trabajadores de universidades públicas participaban en una jornada de protesta por los recursos destinados a la educación superior.

De acuerdo con la agencia AFP, decenas de personas estuvieron involucradas en los enfrentamientos. Algunos participantes lanzaron piedras, mientras que los efectivos policiales respondieron con gases lacrimógenos.

Los choques se produjeron mientras se desarrollaba el acto central de la movilización en la plaza ubicada frente al Parlamento argentino.

¿Qué ocurrió durante la marcha universitaria en Buenos Aires?

La movilización fue convocada para reclamar la aplicación de la ley que contempla actualizaciones del financiamiento de las universidades públicas argentinas.

Durante la concentración frente al Congreso, se produjeron incidentes entre un sector de los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

La AFP constató que algunas personas arrojaron piedras y que los agentes utilizaron gases lacrimógenos.

Otros medios argentinos también reportaron el uso de camiones hidrantes durante el operativo policial y momentos de tensión cerca de las vallas instaladas en los alrededores del Congreso.

Los enfrentamientos ocurrieron en paralelo con el desarrollo de la actividad principal de la protesta.

La información disponible no permite establecer todavía un balance confirmado de personas heridas o detenidas a consecuencia de estos incidentes.

A man throws tear gas during a demonstration demanding that the government of Argentine President Javier Milei comply with a law updating funding for public universities, in Buenos Aires, on October 15, 2026. (Photo by Emiliano Lasalvia / AFP)

¿Por qué protestan los universitarios contra el Gobierno de Javier Milei?

La jornada formó parte de la quinta Marcha Federal Universitaria, organizada para reclamar mayores recursos para el funcionamiento de las universidades públicas y el cumplimiento de la legislación vigente.

Entre las organizaciones convocantes figuran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a las autoridades de las universidades nacionales, y la Federación Universitaria Argentina (FUA), junto con organizaciones sindicales del sector.

La movilización también estuvo vinculada con demandas de actualización de salarios docentes, financiamiento institucional y becas para estudiantes.

Las organizaciones universitarias sostienen que los recursos destinados a la educación superior no son suficientes para atender sus necesidades.

A riot police officer fires tear gas during a demonstration demanding that the government of Argentine President Javier Milei comply with a law updating funding for public universities, in Buenos Aires, on October 15, 2026. (Photo by Emiliano Lasalvia / AFP)

¿Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario?

La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso argentino en 2025 y contempla mecanismos de actualización presupuestaria para las universidades públicas y de recomposición salarial.

El presidente Javier Milei vetó la norma en septiembre de ese año, con el argumento de que no se habían identificado las fuentes de financiamiento para cubrir los incrementos previstos.

Posteriormente, el Congreso rechazó el veto presidencial, pero el Ejecutivo dispuso condiciones que suspendieron la ejecución de la ley hasta que se determinaran los recursos correspondientes.

La controversia llegó a la Justicia argentina, donde se dictaron resoluciones relacionadas con la aplicación de determinadas disposiciones de la norma.

Según una revisión publicada por Chequeado el 15 de octubre, una medida cautelar ordenó cumplir artículos vinculados con salarios docentes y becas estudiantiles, en medio del litigio sobre la implementación de la ley.

Universidades reclaman presupuesto y actualización de salarios

Además de exigir el cumplimiento de la ley, los participantes de la marcha expresaron preocupación por el presupuesto destinado a las instituciones públicas de educación superior.

Un análisis de Chequeado señala que el gasto previsto para educación superior en 2026 se ubica un 25,3% por debajo del registrado en 2023, al comparar los montos en términos reales.

El mismo informe indica que la actualización de los salarios docentes es uno de los principales puntos de controversia entre el sector universitario y el Gobierno.

En este escenario, las organizaciones convocantes consideran necesario garantizar recursos para el funcionamiento de las universidades, el pago de remuneraciones y las becas.

El Gobierno, por su parte, ha planteado objeciones vinculadas con el financiamiento de los incrementos previstos en la ley.

La protesta de este jueves refleja la continuidad de ese conflicto, que combina demandas presupuestarias, decisiones legislativas y procesos judiciales.

A demonstrator carries a school smock bearing the message "May injustice not leave me indifferent" during a protest by students, lecturers and university workers demanding that the government of Argentine President Javier Milei comply with a law updating funding for public universities, in Buenos Aires on October 15, 2026. (Photo by Emiliano Lasalvia / AFP)

Marcha frente al Congreso terminó marcada por incidentes

La concentración de este 15 de octubre reunió a manifestantes de distintos sectores vinculados con la educación pública argentina.

Aunque el objetivo central era reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la jornada estuvo marcada por los enfrentamientos registrados en los alrededores del Parlamento.

La Policía utilizó gases lacrimógenos durante los incidentes y medios locales reportaron la intervención de camiones hidrantes.

Hasta el momento, los reportes consultados no permiten ofrecer una cifra definitiva de heridos, detenidos o daños ocasionados durante la movilización.