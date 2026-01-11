El Consulado General de Perú en La Paz trasladó a 33 peruanos a la capital de Bolivia después de que quedaran varados en Uyuni, en el sur del país, debido a los bloqueos de carreteras que mantienen sindicatos que exigen la abrogación del decreto 5503 este sábado, que puso fin a la subvención a los combustibles.

La Cancillería peruana informó a través de un comunicado que ante “la imposibilidad de desplazamiento seguro” de ciudadanos peruanos en Bolivia, desde este viernes coordinaron a sus misiones diplomáticas y consulares para realizar “sus mayores esfuerzos” a fin de brindar apoyo y asistencia a los connacionales.

“Hasta el momento, se ha logrado trasladar, de manera segura, a 33 peruanos a La Paz. Veintidós de ellos están recibiendo alojamiento y alimentación como parte de las acciones de asistencia consular. Por el momento, están imposibilitados de continuar su tránsito hacia el Perú”, indicó la Cancillería.

Expuso que debido “al férreo bloqueo de las carreteras”, otros 29 peruanos han quedado varados en distintas regiones de Bolivia , pero están recibiendo alimentación, hospedaje y medicinas en los lugares que se encuentran.

“Los funcionarios diplomáticos de la Embajada de Perú en Bolivia, del Consulado General en La Paz y los agregados militares y policiales peruanos acreditados en dicho país han instalado un centro de control, a fin de monitorear la situación de nuestros connacionales y evaluar las acciones que permitan su atención”, agregó el Ejecutivo peruano.

El salar de Uyuni es el desierto de sal más grande del mundo, con más de 10.500 kilómetros cuadrados y uno de los atractivos turísticos más importantes que posee Bolivia, situado en la zona altiplánica del departamento de Potosí (suroeste).

El Gobierno de Bolivia dispuso este sábado el rescate de 135 turistas extranjeros afectados por las protestas sociales en la ciudad de Uyuni, a causa de los bloqueos de caminos por parte de sindicatos, que exigen al presidente boliviano, Rodrigo Paz, la anulación del mencionado decreto.

El Ministerio de Turismo y Cultura de Bolivia señaló que los vuelos de rescate corresponden a la Fuerza Aérea de Bolivia (FAB), que “extraerán” a 135 personas que estaban viajando por tierra.

La decisión de “extracción aérea de los visitantes extranjeros” se tomó debido al “agravamiento” de los bloqueos de caminos que realizan los sindicatos articulados por la Central Obrera Bolivia (COB).

La Policía Boliviana informó esta jornada que al menos 45 puntos de bloqueo se mantienen en los departamentos de La Paz, Potosí, Oruro Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este), los que impiden el tránsito de vehículos, comercio y turistas entre el oriente y el occidente del país.

La COB y sus sectores afiliados sostienen desde hace 20 días varias protestas con el fin de que el Gobierno de Rodrigo Paz abrogue el decreto 5503 que puso fin a la subvención de los combustibles después de más de 20 años y al que dicen es “inconstitucional”.