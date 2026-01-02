Destacados arqueólogos egipcios iniciaron una agresiva campaña para que el legendario busto de Nefertiti regrese a Egipto, 112 años después de que fuera llevado por primera vez a Berlín.

Se trata del mayor esfuerzo hasta la fecha para traer a Nefertiti de vuelta a su tierra natal.

Sin embargo, las autoridades museísticas alemanas no están muy dispuestas a entregar una de las piezas más famosas del país, que atrae a cientos de miles de visitantes cada año al Museo Nuevo de Berlín, donde se exhibe desde 2009.

HISTORIA

Durante el último siglo, ha habido varios intentos para devolver el busto a Egipto. Casi dieron sus frutos bajo el régimen nazi, cuando Hermann Göring, mano derecha de Adolf Hitler, argumentó, según se informa, que repatriarlo podría conseguir el apoyo egipcio para Alemania. Sin embargo, Hitler se negó a entregar lo que llamó “un verdadero tesoro”. Los intentos posteriores de restitución no han tenido mucho éxito.

Ahora hay una diferencia importante: la inauguración el mes pasado del Gran Museo Egipcio de Giza, de 5,4 millones de pies cuadrados. Los defensores de la repatriación afirman que el museo debería abarcar todo el patrimonio arqueológico egipcio y que estaría incompleto sin algunos de los artefactos más preciados del país.

Defensa

“El busto llegó a Alemania de acuerdo con las leyes de la época”, afirmó el historiador Sebastian Conrad. Un equipo dirigido por el alemán Ludwig Borchardt encontró el busto en Egipto.

Además, insisten en el argumento de que los tesoros egipcios se protegen, conservan y exhiben mejor fuera del país.