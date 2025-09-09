Catar condenó este martes, lo que describió como un “cobarde” bombardeo israelí contra edificios residenciales en los que viven miembros del brazo político del movimiento islamista palestino Hamás.
“El Estado de Catar condena firmemente el cobarde ataque israelí que apuntó contra edificios residenciales donde se alojan varios miembros de la oficina política de Hamás en la capital catarí, Doha”, afirmó el portavoz de la cancillería de Catar, Majed al Ansari, en X.
