Un helicóptero de la Policía de Colombia fue atacado este jueves en el municipio de Amalfi, departamento de Antioquia, hecho que dejó un saldo de ocho uniformados muertos y otros ocho heridos, según confirmó el Gobierno.

“Tenemos la lamentable noticia de ocho miembros de la policía muertos y 8 heridos, en el helicóptero cuya misión era llevar personal para erradicación de cultivos de hoja de coca en Amalfi”, declaró el presidente Gustavo Petro a través de la red social X.

La autoría del hecho se atribuye al llamado frente 36 del EMC. — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 21, 2025

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también se pronunció en la misma plataforma, donde aseguró que la aeronave había sido derribada mientras apoyaba labores de seguridad a agentes que participaban en la erradicación manual de cultivos de coca.

No obstante, fuentes policiales citadas por la agencia EFE precisaron que, tras el ataque, la tripulación se vio obligada a realizar un aterrizaje de emergencia.

“(El helicóptero) fue atacado no sabemos con qué, pero sí aterrizó de emergencia”, señaló una de las fuentes consultadas, al advertir que no se podían dar más detalles debido a que el hecho ocurrió en una zona rural de difícil acceso.

El mandatario colombiano responsabilizó del atentado “al llamado frente 36 del EMC”, en referencia al Estado Mayor Central, facción considerada una de las principales disidencias de las extintas FARC.

Tras la emergencia, el gobernador Rendón informó que se activó la red hospitalaria del departamento para brindar atención inmediata a los heridos.

Asimismo, recordó que en la zona de Amalfi mantienen presencia tanto el Frente 36 como el Clan del Golfo, dos estructuras armadas que han disputado el control territorial en esa región del noroeste del país.