El Gobierno de Colombia dispuso el despliegue de más de 30 mil soldados para reforzar la seguridad en la frontera colombo-venezolana, como parte de una estrategia integral a fin de enfrentar amenazas transnacionales.

La medida se da en el marco de la situación inestable que atraviesa Venezuela, tras el ataque de Estados Unidos, y que terminó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. El exmandatario es acusado de conspirar el narcoterrorismo.

En ese sentido, según el Ministerio de Defensa de Colombia, el operativo contempla el fortalecimiento de las capacidades operativas no solo en ámbito terrestre, sino también aéreo, fluvial y marítimo.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, explicó que Colombia comparte unos 2 mil 200 kilómetros de frontera con Venezuela, lo que exige una respuesta integral de las fuerzas del orden.

“Se han desplegado más de 30 mil hombres, pero no solamente capacidad terrestre, sino también se delegaron capacidades aéreas, fluviales y si nos orientamos un poco más al mar, capacidades marítimas”, sostuvo.