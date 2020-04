En medio del aislamiento social obligatorio que se vive a nivel mundial para combatir al coronavirus y en el que as clases escolares físicas han pasado a ser virtuales, una profesora decidió dejar las actividades y tareas en las bancas, puertas y rejas de las viviendas de sus alumnos que no tienen acceso a internet.

► Aspec recomienda suspender las clases presenciales en los colegios todo el 2020 por coronavirus

Como se sabe, en varios países se ha dispuesto que las clases se realicen virtualmente. En Argentina, la gran mayoría de maestros no han dejado solos a sus alumnos y los guían a través de diversas aplicaciones.

En la localidad de Monje de la provincia de Santa Fe (Argentina), aunque el Gobierno ha pedido que no salgan, una docente decidió ir a la casa de sus alumnos para dejarles sus tareas en la puerta de sus casas.

Se trata de María Caballero, quien decidió -provista de mascarilla- dejar las actividades a sus alumnos en las bancas y tranqueras ubicadas cerca de las viviendas de los menores.

Lo más sorprendente es que esta profesora con vocación maestra camina hasta 10 kilómetros, porque muchos de sus alumnos no tienen acceso a internet.

“Mis alumnos no tienen internet y si tienen que comprar el paquete les cuesta. Algunos cuando tienen crédito me pueden mandar y otros no, se complica un poco”, dijo a la prensa.

Video: YouTube Telefe Santa Fe

Luego de unos días, la profesora retorna para recoger las tareas y poder calificarlas. Precisamente, la maestra publicó en su cuenta de Facebook fotos sobre las medidas que tomó. “Dejando en las tranqueras las actividades para mis alumnos... también necesitan una continuidad pedagógica y NO HAY INTERNET ... Felicito a mis alumnos y a sus padres”, escribió.

La profesora recibió muestras de admiración y agradecimiento por su loable labor a pesar de la situación que se vive.

TE PUEDE INTERESAR:

Consejos para tratar la tensión y el pánico durante la cuarentena por el coronavirus

Vizcarra sobre casos de coronavirus: “No necesitamos ver a una persona que esté tosiendo para decir que está enferma”

Pareja celebra sus bodas de oro en balcón durante cuarentena por coronavirus (VIDEO)

Coronavirus en San Isidro: hombre lanza insultos racistas a policías durante toque de queda (VIDEO)