El presidente Donald Trump supervisó de manera directa la operación militar ejecutada en Venezuela, cuyo objetivo fue la captura de Nicolás Maduro y su esposa.

El seguimiento se realizó durante la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, mientras las fuerzas estadounidenses desarrollaban el operativo en territorio venezolano.

La observación de la misión se llevó a cabo desde el club Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. Trump estuvo acompañado por altos funcionarios de su administración, entre ellos el director de la CIA, John Ratcliffe; el secretario de Estado, Marco Rubio; y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quienes participaron en el monitoreo de las acciones.

De acuerdo con información difundida por Canal N, el equipo de seguridad nacional tuvo acceso a imágenes y datos técnicos que permitieron seguir el avance del operativo en tiempo real.

La planificación de la intervención se realizó durante varios meses e involucró la coordinación de agencias de inteligencia y unidades militares especializadas.