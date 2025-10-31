Estados Unidos estaría preparando bombardeos contra instalaciones militares dentro de Venezuela, de acuerdo con informaciones publicadas por Miami Herald y The Wall Street Journal. Ambos medios reportaron, con base en fuentes vinculadas a la Administración de Donald Trump, que las operaciones aéreas podrían ejecutarse en un corto plazo, aunque señalaron que la decisión final aún no ha sido anunciada de forma oficial.

Según estos reportes, la ofensiva busca incrementar la presión sobre Nicolás Maduro y, además, afectar presuntas estructuras del narcotráfico relacionadas con el Cartel de Los Soles.

The Wall Street Journal indicó que “los potenciales blancos bajo consideración incluyen puertos y aeropuertos controlaos por los militares que presuntamente se usan para traficar drogas, entre ellos instalaciones navales y pistas aéreas”. Miami Herald, por su parte, citó a una fuente que sostuvo que el tiempo de Maduro “se está agotando”.

El contexto de estas declaraciones se produce tras mensajes recientes de Donald Trump, quien reiteró su intención de frenar el ingreso de drogas “por tierra” luego de semanas de ataques contra embarcaciones en el Pacífico y el Caribe. “Por fin estamos librando una guerra contra los carteles. Estamos librando una guerra como nunca antes la han visto, y vamos a ganar esa batalla”, afirmó en un discurso ante tropas estadounidenses en Japón.