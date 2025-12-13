El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este viernes con retirar a Nueva York 73 millones de dólares en fondos para autopistas si no deja de emitir licencias de conducir comerciales y permisos de aprendizaje a los no ciudadanos.

El secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, aseguró durante una conferencia de prensa que Nueva York es el “peor infractor” porque emite las licencias a extranjeros sin pruebas suficientes de que disponen autorización de trabajo a largo plazo, de acuerdo con el periódico.

El diario indica además que la agencia federal anuló las licencias de inmigrantes que estaban conduciendo sin permiso de trabajo y adelantó que podrían ser anuladas también las comerciales si Nueva York no actúa en un plazo de 30 días.

Derek D. Barrs, de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes de EE. UU., aseguró por su parte que las normas de Nueva York para las licencias de conducir comerciales representan “una desviación sistemáticamente grosera e inaceptable de las normas federales de seguridad”.

“Cuando se emiten licencias indebidas, se compromete la seguridad”, agregó.

De acuerdo con el Times, las críticas de Duffy y Barrs se basan en una auditoría federal que se hizo de 200 de estas licencias comerciales emitidas en Nueva York, que en junio de 2019 aprobó otorgar carnés de conducir a indocumentados.

Los funcionarios federales aseguraron que la auditoría desveló que la mitad de los poseedores de esas licencias no tenían ya autorización adecuada para trabajar en EE.UU.

Denunciaron además que el estado emitía regularmente licencias de conducir comerciales para no ciudadanos, que eran válidas por ocho años, incluso si los solicitantes no tenían visas de trabajo que duraran tanto tiempo.

El portavoz del Departamento de Vehículos de Motor de Nueva York, Walter McClure, dijo al diario que t oda licencia de conducir comercial está “sujeta a la verificación del estatus legal del solicitante a través de documentos emitidos por el gobierno federal y revisados ​​de acuerdo con las regulaciones federales”, y acusó a los funcionarios de “mentir”.

Nueva York es el último estado en la mira del Departamento de Transporte mientras la Administración Trump intenta evitar que los no ciudadanos operen camiones y otros vehículos grandes que requieran licencias de conducir comerciales, señala además el diario.

El rotativo también recuerda que el pasado mes California revocó las licencias de unos 17.000 extranjeros después de sufrir una presión similar por parte del Gobierno de Trump.