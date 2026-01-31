El cantante Bruce Springsteen apareció este viernes por sorpresa en Mineápolis en un concierto protesta contra las políticas migratorias de la Administración Trump que han tenido como fatal resultado el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en este enero por disparos de agentes federales.

Springsteen interpretó por primera vez en público su canción de protesta ‘Streets of Minneapolis’ (“Calles de Mineápolis”), compuesta como respuesta a las muertes de Renée Good y Alex Pretti y como homenaje a los ciudadanos de Minesota por su resistencia a las redadas anti inmigrantes.

El concierto, cuyos beneficios están destinados a las familias de Good y Pretti, se celebró en el marco de una convocatoria de protesta masiva este viernes contra los agentes migratorios, d e la Agencia de aduanas y control de la Inmigracíon (ICE) y la Patrulla Fronteriza desplegadas en el estado de Minesota.

Es el segundo viernes de enero en que los ciudadanos se lanzan de manera masiva a las calles a protestar, pese a las gélidas temperaturas que están atravesando Estados Unidos.

Los organizadores habían convocado una jornada de paro que implicaba no trabajar, no ir a clase y no comprar, como continuación de la huelga general que se había convocado el pasado viernes en Minesota, un día antes de la muerte de Pretti.

EFE

En Mineápolis, se celebraron marchas y concentraciones a lo largo de todo el día, que han incluido un gran mitin y protestas cerca del centro de detención y de los juzgados de inmigración de la ciudad.

Tras la conmoción por los disparos mortales a Pretti, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tratado de apaciguar su gestión en los operativos con un cambio de titularidad retirando al responsable de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, y enviando en su lugar a Tom Homan, el ‘Zar’ de la frontera de la Casa Blanca, que ahora dirige el despliegue en Mineápolis.

También está en entredicho la gestión de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que apuntó a “terrorismo doméstico” en el caso de Pretti antes de que se hicieran públicas las imágenes en las que se veía cómo recibía los disparos, y a quien los congresistas demócratas pretenden realizar un juicio político.

El Departamento de Justicia ha abierto este viernes una investigación sobre la muerte a tiros de Pretti por violación de los derechos civiles.

EFE

Miles recorren las calles de Nueva York

Miles de neoyorquinos unieron hoy sus voces y desafiaron las gélidas temperaturas para repudiar la política migratoria del presidente Donald Trump en Mineápolis.

Se trata de una huelga en solidaridad con la ciudad de Minéapolis en su lucha por sacar a los agentes del ICE.

Armados para enfrentar el frío ártico que afecta a Nueva York y otros estados, los manifestantes se reunieron en la ya legendaria plaza de Foley Square, a pasos de la sede de ICE, y marcharon por las calles gritando consignas y portando letreros contra el ICE.

En los letreros se podía leer “Fuera ICE”, “ICE es la gestapo de Trump” o “Justicia para todas las víctimas del terrorismo del ICE” , así como fotos de inmigrantes que han muerto en centros de detención.

“Exigimos el fin de esta violencia, el fin de los asesinatos de miembros de nuestra comunidad y la salida de ICE de nuestras comunidades”, indicaron representantes de la Coalición de Inmigración de Nueva York, uno de los grupos organizadores de la manifestación.

Protestas, Nueva York. (EFE/EPA/Olga Fedorova)

Los enfrentamientos de agentes de ICE con residentes de Mineápolis ha causado las muertes de Renee Gold (7 de enero) y de Alex Pretti (24 de enero), ambos de 37 años, lo que aumentó la indignación respecto a las prácticas migratorias del Gobierno de Trump.