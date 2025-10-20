Falla en Amazon Web Services afecta a plataformas como Snapchat, Reddit y Fortnite.

Una falla en los servidores de Amazon Web Services (AWS) generó el lunes una amplia interrupción en diversos servicios de internet, afectando durante varias horas a plataformas, aplicaciones y juegos en línea utilizados por millones de usuarios en todo el mundo.

La avería, registrada en Estados Unidos, provocó la caída temporal de páginas como Airbnb, Reddit, Snapchat y Fortnite, así como de videojuegos en línea como Roblox y Brawl Stars.

Según el portal Downdetector, que recopila reportes de fallos de usuarios, también se vieron afectados servicios de video como Prime Video, propiedad del propio Amazon.

En el Reino Unido, un portavoz del banco Lloyds confirmó que algunos de sus servicios se vieron impactados por “los problemas relacionados con Amazon Web Services”. De igual manera, la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase señaló a la agencia AFP que enfrentó “problemas a raíz de una falla AWS”.

El director ejecutivo de la empresa de inteligencia artificial Perplexity, Aravind Srinivas, comunicó a través de X que su programa “no está disponible por el momento” debido a un fallo de AWS, y agregó: “Estamos trabajando para resolverlo”.

El servicio de Amazon informó avances en la recuperación del sistema. En su página de mantenimiento, la compañía precisó que “la mayoría de operaciones del servicio AWS funcionan actualmente con normalidad” y explicó que la incidencia, vinculada a los sistemas de nombres de dominio (DNS), “fue totalmente resuelta”. No obstante, advirtió que podrían persistir algunas ralentizaciones hasta la completa estabilización de la red.

Amazon Web Services, filial del gigante tecnológico estadounidense, ofrece servicios de computación en la nube como almacenamiento, bases de datos e inteligencia artificial a empresas de todo el mundo.

Para el experto en ciberseguridad Junade Ali, del Institution of Engineering and Technology (IET) del Reino Unido, la caída “pone de manifiesto los retos que plantea la dependencia” de grandes proveedores globales.

En la misma línea, el analista financiero británico Michael Hewson sostuvo que el incidente plantea “serias dudas” sobre la conveniencia de que las compañías “externalicen toda o parte de su infraestructura esencial a un pequeño grupo de proveedores externos con el fin de ahorrar”.