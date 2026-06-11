La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) confirmó este jueves el inicio oficial del fenómeno climático El Niño, tras detectar temperaturas superficiales del mar por encima de los niveles normales en el océano Pacífico ecuatorial.

Según el más reciente informe del organismo estadounidense, durante las últimas semanas se consolidaron las condiciones características de este fenómeno natural, que altera los patrones climáticos globales y puede provocar eventos meteorológicos extremos en diversas regiones del planeta.

NOAA prevé un episodio de gran intensidad

Los científicos de la NOAA indicaron que existe un 63% de probabilidad de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027 .

De concretarse este escenario, el evento se ubicaría entre los más intensos registrados desde 1950, de acuerdo con las proyecciones de la agencia.

El Niño se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial, fenómeno que modifica los patrones de viento y precipitación en distintas partes del mundo.

Impactos globales y preocupación climática

Los especialistas advierten que este fenómeno podría añadir más calor a un planeta que ya enfrenta un aumento sostenido de temperaturas debido a las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del uso de combustibles fósiles.

Entre los efectos asociados a los eventos intensos de El Niño figuran sequías en zonas de la Amazonía, Indonesia y Australia, alteraciones de los monzones en India y cambios significativos en los regímenes de lluvias en regiones tropicales.

Los climatólogos también señalan que el calentamiento oceánico suele trasladarse gradualmente a la atmósfera, por lo que los mayores impactos sobre la temperatura global suelen sentirse durante el año siguiente al desarrollo del fenómeno.

Temen que 2027 sea el año más cálido registrado

Debido a este comportamiento, diversos expertos consideran que 2027 podría convertirse en el año más cálido desde que existen registros instrumentales.

Carlo Buontempo, director del Servicio de Cambio Climático del observatorio europeo Copernicus, afirmó que las proyecciones actuales apuntan a un episodio de intensidad moderada a fuerte, con posibilidades de alcanzar niveles récord.

“Las probabilidades apuntan claramente a un evento de intensidad moderada a fuerte, o probablemente de fuerte a récord”, señaló el especialista.

Llamados a reforzar la acción climática

Tras conocerse el informe de la NOAA, organizaciones climáticas y organismos internacionales reiteraron la necesidad de fortalecer las medidas de adaptación y mitigación frente a los efectos del calentamiento global.

Mohamed Adow, director del centro de estudios Power Shift Africa, advirtió que para millones de personas el fenómeno representa una amenaza directa para la seguridad alimentaria y los medios de vida.

Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, instó a los gobiernos a considerar este escenario como una advertencia urgente sobre la crisis climática.

El líder de la ONU pidió acelerar la transición hacia energías renovables, reducir la dependencia de los combustibles fósiles, fortalecer los sistemas de alerta temprana y proteger a las poblaciones más vulnerables frente a los impactos del cambio climático.