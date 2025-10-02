El régimen de Nicolás Maduro dio inicio anticipado a la Navidad en Venezuela con fuegos artificiales, música y actos públicos en Caracas. La medida fue presentada como un esfuerzo para defender el “derecho a la felicidad”, en un contexto marcado por la crisis económica y la tensión internacional.

Medios oficiales venezolanos denunciaron el sobrevuelo de cinco cazas F-35 de Estados Unidos que habrían sobrevolado de forma cercana al espacio aéreo del país. El hecho se da en medio de un despliegue militar estadounidense en el Caribe como parte de una operación antidrogas.

Desde Argentina, el vocero presidencial Manuel Adorni reaccionó con ironía al anuncio del chavismo.

“Esperamos que la llegada anticipada de Santa Claus, adelantada por orden del dictador Maduro, les traiga paz y tranquilidad”, expresó en una conferencia en la Casa Rosada, marcando distancia política frente a Caracas.