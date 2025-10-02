El régimen de Nicolás Maduro dio inicio anticipado a la Navidad en Venezuela con fuegos artificiales, música y actos públicos en Caracas. La medida fue presentada como un esfuerzo para defender el “derecho a la felicidad”, en un contexto marcado por la crisis económica y la tensión internacional.
Medios oficiales venezolanos denunciaron el sobrevuelo de cinco cazas F-35 de Estados Unidos que habrían sobrevolado de forma cercana al espacio aéreo del país. El hecho se da en medio de un despliegue militar estadounidense en el Caribe como parte de una operación antidrogas.
Desde Argentina, el vocero presidencial Manuel Adorni reaccionó con ironía al anuncio del chavismo.
“Esperamos que la llegada anticipada de Santa Claus, adelantada por orden del dictador Maduro, les traiga paz y tranquilidad”, expresó en una conferencia en la Casa Rosada, marcando distancia política frente a Caracas.
Te puede interesar
- Congreso: Presentan moción de censura contra ministro de Cultura, Fabricio Valencia
- Congreso plantea mover 4 feriados al lunes siguiente: esta es la lista
- Ministro de salud, César Vásquez, no descarta postular: “Tengo hasta el 13 para decidir”
- Dina Boluarte pide a transportistas deponer paro: Se está evaluando declarar en emergencia el sector
- Exjefe de la Dircote, José Baella: “Paro de transportistas es por sobrevivencia, no por razones políticas”