Israel y el movimiento islamista Hamás alcanzaron un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, conflicto que se prolongó durante dos años.

El anuncio fue realizado por el presidente estadounidense Donald Trump a través de su red Truth Social y posteriormente confirmado por Catar y fuentes del grupo palestino involucradas en las negociaciones desarrolladas en Egipto.

Trump afirmó sentirse “muy orgulloso” de dar a conocer el entendimiento, con el cual “TODOS los rehenes serán liberados pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada, como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna”.

Según una fuente cercana a las conversaciones citada por la agencia AFP, la firma del pacto se llevará a cabo en Egipto hacia el mediodía del jueves.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó la jornada como un “gran día para Israel” y expresó su agradecimiento al presidente estadounidense. También indicó que convocaría a su gabinete para la aprobación formal del acuerdo, alcanzado con mediación de Egipto y Catar. “Con ayuda de Dios todos los rehenes regresarán a sus hogares”, añadió el mandatario.

De acuerdo con información proporcionada por una fuente de Hamás, el entendimiento contempla la liberación de 20 rehenes israelíes retenidos por el grupo a cambio de alrededor de 2.000 prisioneros palestinos en cárceles israelíes. El intercambio deberá concretarse dentro de las 72 horas posteriores al inicio de la implementación del pacto.

Hamás aseguró que el acuerdo “prevé el fin de la guerra” y solicitó a Trump que supervise su cumplimiento por parte de Israel. Por su parte, el mandatario estadounidense señaló en una entrevista televisiva que espera que el lunes los rehenes se encuentren nuevamente en territorio israelí, incluidos los cuerpos de aquellos que perdieron la vida.