El senador republicano Lindsey Graham, representante del estado de Carolina del Sur en el Senado de Estados Unidos, falleció a los 71 años a causa de una “enfermedad breve y repentina”, informó este domingo su oficina mediante un comunicado difundido en la red social X. La familia pidió respeto por su privacidad durante este momento.

De acuerdo con NBC News, los servicios de emergencia respondieron a un llamado por un presunto paro cardíaco en la residencia del senador en Capitol Hill, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente la causa de la muerte.

Graham representó a Carolina del Sur en el Senado desde 2002, luego de servir en la Cámara de Representantes desde 1995. Durante su trayectoria se consolidó como una de las voces republicanas más influyentes en asuntos de defensa y política internacional.

De crítico a aliado de Donald Trump

Aunque durante las primarias republicanas de 2016 fue uno de los principales críticos de Donald Trump, posteriormente reconstruyó su relación con el mandatario y se convirtió en uno de sus aliados más cercanos en el Congreso.

Tras conocerse la noticia, Trump lamentó su fallecimiento mediante un mensaje en Truth Social.

“El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que he conocido, ha fallecido. Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense. Lindsey será muy echado de menos”, escribió el presidente.

Graham también respaldó a Trump durante sus juicios políticos y apoyó su campaña para regresar a la Casa Blanca.

Defensor de Ucrania e Israel

El senador fue reconocido por su postura intervencionista en política exterior. Apoyó la invasión de Irak en 2003, defendió una presencia prolongada de Estados Unidos en Afganistán y, en los últimos años, promovió un mayor respaldo militar a Ucrania frente a la invasión rusa.

Asimismo, fue uno de los principales aliados de Israel en el Congreso estadounidense.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que “Israel ha perdido a uno de sus mayores amigos”, mientras que el presidente Isaac Herzog destacó su permanente respaldo al pueblo israelí.

Vacante en el Senado

La muerte de Graham deja vacante uno de los escaños republicanos en el Senado. El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, deberá designar un reemplazo temporal mientras se organiza la elección correspondiente, en un momento en que los republicanos mantienen una ajustada mayoría en la Cámara Alta.