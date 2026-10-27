El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se perfila como ganador de las elecciones generales de este martes, aunque su bloque político no alcanza la mayoría necesaria para formar gobierno y queda por detrás de la oposición, según los primeros sondeos a pie de urna difundidos por las principales cadenas de televisión israelíes.

Las proyecciones iniciales de los canales 11, 12 y 13 otorgaban entre 24 y 25 escaños al Likud, partido de Netanyahu, frente a los 32 obtenidos en las elecciones parlamentarias de 2022. Una actualización publicada por la agencia EFE sitúa al partido en 23 escaños.

Pese a mantenerse como la principal fuerza política individual, el bloque del mandatario rondaría los 50 escaños, mientras que las agrupaciones opositoras sumarían entre 52 y 53, una ventaja de dos o tres representantes. Estas cifras son estimaciones electorales y no resultados oficiales del escrutinio.

¿Cuántos escaños obtendrían Netanyahu y la oposición en Israel?

Distribución aproximada de los 120 escaños de la Knéset, basada en las primeras encuestas a pie de urna. La mayoría absoluta requiere 61 escaños.

El principal partido opositor es Yashar!, encabezado por Gadi Eisenkot, que obtendría entre 21 y 23 escaños.

La formación Beyajad, liderada por el ex primer ministro Naftali Bennett, alcanzaría entre 12 y 14 representantes, mientras que Los Demócratas, de Yair Golan, conseguiría entre 9 y 10.

Por su parte, Israel Beitenu, dirigido por Avigdor Lieberman, obtendría entre 7 y 9 escaños.

Likud pierde representación respecto a las elecciones de 2022

El Likud de Netanyahu registraría una reducción de su representación parlamentaria respecto a los últimos comicios, cuando obtuvo 32 escaños.

Dentro del bloque que respalda al primer ministro, el partido ultraortodoxo Shas, liderado por Aryeh Deri, conseguiría entre 6 y 8 representantes.

Poder Judío, de Itamar Ben-Gvir, alcanzaría entre 6 y 7 escaños, mientras que Sionismo Religioso, de Bezalel Smotrich, obtendría alrededor de 6.

Judaísmo Unido de la Torá, vinculado en la información electoral a Yaakov Asher, lograría entre 6 y 7 representantes.

La suma de estas formaciones se mantendría por debajo de los 61 legisladores necesarios para controlar la mayoría de la Knéset.

¿Puede Netanyahu continuar como primer ministro de Israel?

Aunque el Likud se perfila como el partido más votado en términos de representación parlamentaria, eso no garantiza que Netanyahu continúe al frente del Gobierno.

Israel cuenta con un sistema parlamentario en el que los ciudadanos eligen a los 120 integrantes de la Knéset. Para formar gobierno, el candidato encargado debe reunir el respaldo suficiente mediante acuerdos con otras agrupaciones.

Una vez finalizado el escrutinio, el presidente israelí, Isaac Herzog, consultará con los representantes de los partidos y encargará la formación de gobierno al dirigente que considere con mayores posibilidades de conseguir una mayoría parlamentaria.

Resultados oficiales definirán el futuro político de Israel

Las primeras proyecciones muestran un Parlamento fragmentado, con los dos principales bloques lejos de alcanzar por sí solos una mayoría absoluta.

Los partidos árabes y las posibles negociaciones entre agrupaciones podrían adquirir relevancia en el proceso de formación del nuevo Ejecutivo.

Sin embargo, las encuestas a pie de urna pueden variar conforme avance el conteo, especialmente por la distribución proporcional de los escaños y el umbral electoral del 3,25 % que deben superar los partidos para ingresar a la Knéset.

Según el calendario electoral, se espera que el recuento esté completado hacia el 30 de octubre y que los resultados oficiales se publiquen el 4 de noviembre. Si ninguna agrupación consigue reunir una mayoría, las negociaciones para formar gobierno podrían prolongarse durante varias semanas.