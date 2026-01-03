El traslado del mandatario venezolano se produce luego de su detención y mantiene en expectativa a la comunidad internacional.
El traslado del mandatario venezolano se produce luego de su detención y mantiene en expectativa a la comunidad internacional.

Nicolás Maduro arribó a la ciudad de Nueva York después de haber sido capturado en Venezuela, en el marco de un hecho que continúa generando repercusión a nivel internacional.

Hasta el momento, no se han brindado mayores precisiones sobre las condiciones de su traslado ni sobre los pasos que seguirán las autoridades estadounidenses.

