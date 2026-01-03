Nicolás Maduro arribó a la ciudad de Nueva York después de haber sido capturado en Venezuela, en el marco de un hecho que continúa generando repercusión a nivel internacional.
Hasta el momento, no se han brindado mayores precisiones sobre las condiciones de su traslado ni sobre los pasos que seguirán las autoridades estadounidenses.
No dejes de leer:
- Donald Trump lanza advertencia a Petro tras captura de Maduro: “Que se cuide el trasero”
- Javier Milei: “Argentina está lista para ayudar en la transición a una Venezuela libre”
- Vicepresidenta asegura que Nicolás Maduro es el único presidente de Venezuela
- Tumbes: frontera con Ecuador funciona con normalidad pese a tensión por Venezuela
- Donald Trump expresa disgusto con Vladimir Putin: “No estoy contento, está matando mucha gente”