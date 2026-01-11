El Perú, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, suscribió un comunicado conjunto junto a Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y República Dominicana para pronunciarse sobre la situación política en Honduras tras las recientes elecciones.

En el documento, los países expresan su rechazo al decreto emitido por la presidenta Xiomara Castro que ordena un recuento general, al considerar que desconoce la autoridad del Consejo Nacional Electoral y afecta la institucionalidad democrática.

Asimismo, el pronunciamiento condena los actos de violencia registrados contra miembros de la oposición y rechaza toda forma de violencia política que busque alterar los resultados expresados en las urnas.

Los Estados firmantes reiteran su respaldo a la proclamación oficial del órgano electoral competente, que declaró a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras , tras un proceso validado por misiones de observación internacional.

Finalmente, los países suscriptores exhortan a las fuerzas políticas hondureñas a respetar el orden democrático, garantizar una transición pacífica y priorizar el diálogo como vía para la estabilidad del país. En ese sentido, manifiestan su confianza en que el pueblo hondureño sabrá defender los valores de libertad y democracia.

📄 Comunicado conjunto de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana sobre la situación en Honduras.



👉https://t.co/sTRMcsEF9x pic.twitter.com/tAcwiRLBnO — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) January 10, 2026