Donald Trump ordenó la captura de Nicolás Maduro en el marco de un proceso judicial que Estados Unidos mantiene abierto en su contra.

Desde hace años, el mandatario venezolano es acusado por autoridades estadounidenses de delitos como narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de drogas, cargos que motivaron su búsqueda para ser llevado ante tribunales de ese país.

Durante su pronunciamiento, Trump sostuvo que la operación tenía como objetivo detener a Maduro y sacarlo de Venezuela para que enfrente a la justicia estadounidense.

En una declaración pública, afirmó que el presidente venezolano y su esposa fueron capturados y trasladados fuera del país, sin ofrecer detalles sobre autorizaciones previas ni el desarrollo legal del operativo.

La captura también se relaciona con la política de presión que Trump ha mantenido contra el gobierno venezolano, la cual incluyó recompensas por la detención de Maduro, sanciones económicas y acciones dirigidas a frenar presuntas redes de narcotráfico.