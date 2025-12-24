Un terremoto de magnitud 6,1 se registró este miércoles en el este de Taiwán, con epicentro en el condado de Taitung.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas heridas ni daños materiales de consideración, de acuerdo con datos oficiales.

El movimiento sísmico ocurrió a las 17.47 hora local y tuvo como punto de origen una zona ubicada al norte del edificio del Gobierno del condado de Taitung. El hipocentro fue localizado a una profundidad de 11,9 kilómetros, lo que explica la fuerte percepción del sismo en áreas cercanas.

Según el reporte de las autoridades, la intensidad máxima alcanzó el nivel 5 en la escala local en el condado de Taitung.