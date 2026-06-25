Un terremoto de magnitud 7.1 registrado este miércoles cerca de las costas de Venezuela motivó la emisión de una alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses por parte del Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se ubicó en las cercanías de Montalbán, en el estado Carabobo, a unos 300 kilómetros al este de Caracas.

El evento ocurrió a una profundidad de 13,2 kilómetros, por lo que fue catalogado como un sismo superficial y se sintió en distintas zonas del territorio venezolano.

Tras la emisión de la alerta, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, pidió cautela a la población.

“Quiero darle tranquilidad a la gente. Lo que esta advertencia significa es que a eso de las 19:19 hora local (23:19 GMT) de la noche lo que se prevé es que como este terremoto de 7.1 para Venezuela, pudiera crear en las costas de Puerto Rico, específicamente en la zona sur, aunque se prevé que en todas las costas de Puerto Rico unas fuertes corrientes marinas”, expresó.