Dos semanas después de los fuertes sismos registrados en Venezuela, el Gobierno actualizó el balance de víctimas y confirmó al menos 3,889 personas fallecidas, mientras que la cifra de heridos se mantiene en casi 17,000.

El reporte oficial, difundido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, también señala que 17,907 personas quedaron sin vivienda como consecuencia del desastre provocado por los movimientos telúricos.

El estado costero de La Guaira fue una de las zonas más afectadas por la emergencia. De acuerdo con el informe, más de 800 edificios resultaron dañados y 190 colapsaron por completo.

Frente a la magnitud de los daños, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, solicitó la liberación de recursos venezolanos bloqueados en el extranjero para apoyar la reconstrucción.