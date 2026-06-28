Las autoridades venezolanas actualizaron este domingo el balance de daños ocasionados por los terremotos que sacudieron el país el pasado miércoles e informaron que 189 edificios colapsaron totalmente como consecuencia de los movimientos sísmicos.

El reporte fue presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien precisó que en total 774 edificaciones registraron daños estructurales durante la emergencia.

La Guaira concentra parte de la destrucción

De acuerdo con las autoridades, una de las ciudades más afectadas es La Guaira, ubicada en la costa central de Venezuela y cercana a Caracas.

En esta localidad, numerosos edificios residenciales y comerciales colapsaron o sufrieron daños severos, mientras continúan las labores de búsqueda y remoción de escombros.

Las operaciones de rescate siguen movilizando a equipos nacionales e internacionales que trabajan para localizar a personas atrapadas.

ONU estima unos 50.000 desaparecidos

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calcula que alrededor de 50.000 personas permanecen desaparecidas tras los terremotos.

Los organismos de emergencia mantienen activas las labores de búsqueda, aunque el paso de las horas reduce las probabilidades de encontrar sobrevivientes bajo los escombros.

Continúa la evaluación de daños

Las autoridades venezolanas indicaron que las inspecciones estructurales continúan en distintas regiones del país para determinar el nivel de afectación en viviendas, edificios públicos e infraestructura crítica.

Asimismo, organismos nacionales e internacionales mantienen el despliegue de ayuda humanitaria para atender a las familias damnificadas por la emergencia.