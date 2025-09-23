El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica en la comunidad internacional al calificar el cambio climático como “la mayor estafa de la historia” durante su intervención en la Asamblea General de la ONU este martes.

“El cambio climático es, en mi opinión, la mayor estafa jamás perpetrada en el mundo”, afirmó el mandatario republicano. Además, arremetió contra uno de los conceptos más difundidos en la lucha ambiental: la huella de carbono, al considerarla “un engaño inventado por personas con malas intenciones”.

Las declaraciones ocurren en un contexto en el que organismos como la ONU y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) han advertido que la última década ha sido la más calurosa registrada, con fenómenos extremos como incendios forestales, huracanes y olas de calor cada vez más frecuentes.

El discurso de Trump contrasta con los compromisos asumidos por otros líderes en la misma Asamblea, quienes llamaron a acelerar la transición hacia energías limpias y a fortalecer los acuerdos multilaterales para enfrentar la crisis climática.

