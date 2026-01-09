El Gobierno declaró en estado de emergencia a 382 distritos de 20 departamentos, a través del decreto supremo 003-2026-PCM, vigente por 60 días.

La medida responde al “peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales” y busca implementar acciones inmediatas de prevención, respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas.

El financiamiento de estas acciones se realizará con recursos del presupuesto institucional de gobiernos regionales, municipios y ministerios, “sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público”.

Las jurisdicciones afectadas se encuentran en 116 provincias, incluyendo Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

La provincia de Huamanga, en Ayacucho, concentra el mayor número de distritos en emergencia: Acocro, Acos Vinchos, Ayacucho, Chiara, Ocros, Quinua, San José de Ticllas, Santiago de Pischa, Socos, Tambillo y Vinchos. Las autoridades locales deberán ejecutar las medidas de prevención y reducción del riesgo en estas localidades.