El jefe del INEI, Gaspar Morán, indicó que las viviendas aún pendientes corresponden principalmente a casos donde los informantes no se encontraban en días laborables, por lo que las visitas continuarán los fines de semana para asegurar la cobertura total. Destacó el compromiso del equipo de campo y aclaró que los censistas se encuentran plenamente identificados y capacitados.

Morán precisó que las nuevas convocatorias buscan cubrir las zonas adicionales y asegurar el Censo de Comunidades Indígenas, que se realizará entre setiembre y octubre. Se contrataron 24 mil de los 30 mil censistas requeridos, permitiendo atender al 100% a las comunidades nativas, campesinas y nuevas áreas programadas.

Sobre la seguridad del personal, explicó que existe coordinación con la Policía Nacional del Perú para proteger a los censistas y brindar acompañamiento en caso de hechos delictivos.

Dos distritos ya finalizaron el censo al 100%: Totora (Amazonas) y Musga (Áncash). Morán hizo un llamado a la población a continuar participando, resaltando que la información recopilada será clave para diseñar políticas públicas.