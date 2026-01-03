Las precipitaciones registradas en la región Cajamarca ocasionaron la activación de la quebrada Alcuniz, en el distrito de Cochabamba, provincia de Chota.

El desborde alcanzó a un ómnibus de la empresa de transportes Ángel Divino que trasladaba a 50 personas, quienes lograron evacuar la unidad antes de que fuera arrastrada por las aguas.

El hecho se produjo cuando el vehículo intentaba cruzar la quebrada, cuyo caudal aumentó debido a las lluvias y al material que descendía con fuerza por la zona.

De acuerdo con las autoridades locales, todos los ocupantes lograron salir por la parte posterior del vehículo. Algunos pasajeros presentaron lesiones leves producto del desorden y la emergencia, por lo que recibieron atención inmediata.

Efectivos de la Policía Nacional y personal del sector Salud acudieron al lugar para brindar apoyo y trasladar a los heridos a centros médicos.