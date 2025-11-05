Cavino Cautivo, alcalde de la provincia de Huarmey, informó que extorsionadores le exigieron 200 mil soles la adjudicación de una obra, bajo la amenaza de atentar contra su vida y la de su familia, luego de que un explosivo fuera detonado frente a su vivienda.

El burgomaestre indicó que las amenazas podrían provenir de personas de su entorno más cercano y negó cualquier participación en actos ilícitos, luego de que los malhechores difundieran un video donde su secretaria aparece retirando dinero de un cajero.

Cuativo añadió que no es la primera vez que recibe amenazas extorsivas. Hace un año y medio, delincuentes le exigieron 50 mil soles para no atentar contra su vida y la de su hija. Ante esta situación, el alcalde afirmó que evalúa renunciar a su cargo y retirarse de la política.

“Ya estoy tomando, conversando con mi familia, mis hermanas, mi mamá, para dejar este cargo, porque la política es bonita, uno se puede trabajar, servir; pero de este cargo no se puede gobernar (...) Hay mucha gente que me está pidiendo, pero voy a analizarlo bien. Primero es mi vida, mi salud, mi familia”, declaró a RPP.

El alcalde remarcó que, en dicha ocasión, se negó a pagar el monto exigido y, con apoyo de agentes de Inteligencia de la Policía Nacional, se logró la detención de los presuntos implicados en Barranca y Huarmey.

Huarmey: Detonan explosivo en casa de alcalde y dejan mensaje extorsivo con bala

Durante la madrugada del último lunes, unos sujetos desconocidos detonaron un artefacto explosivo en la vivienda del alcalde provincial de Huarmey (Áncash), Cavino Cautivo Grasa. Además, dejaron en el frontis del inmueble una carta extorsiva acompañada de una bala.

La detonación, ocurrida en las inmediaciones del parque Antonio Raimondi, provocó daños en el piso y la fachada de la vivienda. Cautivo Grasa anunció que solicitará garantías luego del atentado.

“Voy a pedir garantías mañana mismo y la denuncia tiene que seguir. Voy a ver cómo hago con la Dirincri que va a venir más tarde e ir a declarar para que se capture a la persona [que hizo esto]. No puedo seguir estando amenazado y amedrentado, uno por vídeo y otro por dinamita”, declaró a RPP.

En la misiva, los delincuentes exigen al alcalde de Huarmey el pago de 200 mil soles y la ejecución de una obra. Además, lo amenazan con seguir difundiendo videos en los que se le ve contando billetes, en caso no acceda a sus demandas.

“Te llega el darnos solución. Vamos a seguir sacando más videos tuyos. Ya sabes, o pagas los 200 mil o soluciona con esa obra. A la [próxima] le metemos una dinamita más grande a tu casa para que vuele hasta tu carro e igual cualquier día dejamos un muerto y no vamos a parar hasta que te alinees. Ya sabes, así que soluciona”, se visualiza en el mensaje.

Los delincuentes exigieron al alcalde Cavino Cautivo el pago de 200 mil soles y la adjudicación de una obra pública. (Foto: TV Huarmey)

En relación con los videos mencionados en la carta, Cautivo Grasa afirmó que el dinero que aparece contando fue retirado por su secretaria o por personal del área de imagen institucional, con el propósito de financiar actividades municipales utilizando recursos propios.

Asimismo, el burgomaestre sostuvo que el responsable del atentado sería la misma persona que está difundiendo los mencionados videos entre periodistas de Huarmey con el propósito de extorsionarlo.

Efectivos del Área de Investigación Criminal (Areincri) de Huarmey ya vienen realizando las diligencias correspondientes con el objetivo de identificar y ubicar a los responsables del atentado.