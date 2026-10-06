Las autoridades investigan la muerte de Sharol Cortéz Cruz, licenciada en enfermería de 23 años que fue hallada sin vida en el departamento que compartía con su pareja en la provincia de Bagua, región Amazonas.

La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público realizan diligencias bajo la hipótesis de un presunto feminicidio. Como parte de las primeras acciones, fue detenido Junior Rodríguez Arista, pareja de la joven y anestesiólogo de profesión.

Policía intervino inmueble donde vivía la pareja

El cuerpo de la joven fue encontrado dentro del inmueble en el que residía con Rodríguez Arista. En el primer piso del predio funcionaba un consultorio médico administrado por terceras personas.

Tras el hallazgo, agentes policiales ingresaron al lugar para recoger evidencias y realizar las primeras diligencias destinadas a establecer las circunstancias de la muerte.

Sharol Cortéz Cruz se desempeñaba como profesional de enfermería y anteriormente había sido elegida Miss Carnaval Bagua.

Familia denuncia presuntas agresiones durante la relación

Familiares de la víctima señalaron ante las autoridades que Sharol habría sufrido agresiones durante la relación sentimental que mantenía con Rodríguez Arista desde hacía aproximadamente un año y medio.

También denunciaron que la joven habría sido sedada antes de morir.

Ambas afirmaciones forman parte de la versión entregada por los familiares y todavía deberán ser corroboradas o descartadas mediante las investigaciones y peritajes correspondientes.

Piden exámenes toxicológicos

La defensa de la familia solicitó que se prioricen los análisis toxicológicos para establecer si la víctima estuvo bajo los efectos de algún medicamento o sustancia antes de su muerte.

Los peritos forenses y el Ministerio Público también deberán analizar evidencias biológicas y testimonios que permitan reconstruir lo ocurrido antes del hallazgo del cuerpo.

La Policía recoge además declaraciones de vecinos y personas relacionadas con el inmueble.

Fiscalía busca definir situación del detenido

El Ministerio Público solicitó una audiencia judicial para determinar la situación jurídica de Junior Rodríguez Arista.

Según la información difundida sobre el caso, un juez deberá evaluar una solicitud de detención preliminar por siete días contra el investigado.

De aprobarse la medida, las autoridades podrán continuar con las diligencias necesarias mientras se determina la causa exacta de la muerte y las eventuales responsabilidades penales.