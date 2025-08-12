Un turista de nacionalidad danesa fue hallado sin vida en las inmediaciones del nevado Taulliraju, ubicado en la provincia de Pomabamba, región Áncash.

El descubrimiento, realizado por pobladores de la comunidad de Jancapampa, generó conmoción en la zona y motivó el inmediato aviso a las autoridades, informó Andina.

Según los reportes, las autoridades locales y agentes del serenazgo acudieron al lugar, donde encontraron un pasaporte que identificaba al fallecido como Sangil Kim Andersen, de 58 años, natural de Ikast-Brande (Dinamarca) y con documento emitido por el municipio de Rudersdal.

Se presume que el ciudadano danés había llegado días antes a la zona con fines turísticos.

El nevado Taulliraju, que supera los 5,800 metros de altura y forma parte de la Cordillera Blanca, es reconocido por su atractivo entre montañistas nacionales e internacionales, aunque su ascenso representa un alto riesgo debido a sus condiciones extremas y su compleja geografía.

Hasta el momento, las causas del deceso permanecen bajo investigación por parte de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Además, las autoridades peruanas coordinan con la embajada de Dinamarca para gestionar la repatriación del cuerpo.