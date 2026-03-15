El año escolar 2026 comenzará este lunes 16 de marzo en las instituciones públicas de educación básica regular del país, informó el Ministerio de Educación del Perú (Minedu).

El inicio de clases involucra a más de 6 millones de estudiantes en aproximadamente 55 mil locales educativos a nivel nacional, según indicó el ministro de Educación, Erfurt Castillo.

Casi la mitad de colegios presenta condiciones de riesgo

Pese al inicio del año escolar, el viceministro de Gestión Institucional del Minedu, Walter Borja, advirtió que el 48 % de los locales educativos públicos presenta condiciones de riesgo.

En declaraciones a RPP, explicó que muchos colegios no cuentan con condiciones básicas para garantizar un adecuado servicio educativo.

Entre los principales problemas identificados se encuentran:

Falta de infraestructura segura

Ausencia de agua potable o agua segura

Deficiencias en saneamiento

Problemas de conectividad

Según el funcionario, estas limitaciones afectan directamente la calidad del sistema educativo.

Mayor impacto en zonas rurales

Borja indicó que la mayor parte de los colegios con condiciones de riesgo se ubica en zonas rurales de pobreza y pobreza extrema.

En estas áreas predominan las escuelas multigrado, donde un mismo docente atiende a estudiantes de distintos niveles educativos.

En algunos casos, los centros educativos ofrecen únicamente nivel inicial y primaria, lo que evidencia las brechas existentes en el sistema educativo.

El viceministro señaló que el país necesita priorizar la inversión en infraestructura educativa mediante un plan que optimice los recursos del Estado.

Situación de colegios en Lima

En el caso de Lima, el Ministerio de Educación administra 2 032 locales educativos públicos, los cuales atienden aproximadamente a 1,2 millones de estudiantes.

De acuerdo con el funcionario, cerca de 23 % de estos colegios presenta condiciones de riesgo.

Además, en el ámbito privado existen más de 6 000 colegios, que atienden una cantidad similar de estudiantes en la capital.

Distribuyen materiales educativos en todo el país

El Ministerio de Educación también informó que se han distribuido más de 13 millones de unidades de materiales educativos en todas las regiones del país.

Estos recursos incluyen textos escolares elaborados en 32 lenguas originarias.

Asimismo, el Minedu recordó que la compra de materiales adicionales no puede ser condicionada como requisito para la matrícula escolar.