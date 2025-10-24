Un lamentable accidente de tránsito con consecuencias fatales se registró la tarde de hoy jueves 23 Omar Cruzde octubre en el kilómetro 614 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector denominado La Caleta de Chala.

Fuego consumió el camión. Foto: difusión.

De acuerdo con el reporte policial, el hecho ocurrió alrededor de las 18:30 horas, cuando se reportó una fuerte explosión que alertó a los pobladores y conductores que transitaban por la zona.

De inmediato, personal policial se desplazó al lugar del siniestro, constatando que la explosión fue producto de una colisión entre un camión cisterna que transportaba combustible y otro vehículo de carga.

El impacto provocó un derrame de combustible que se extendió por la quebrada, generando un incendio de gran magnitud que consumió ambos vehículos.

Una persona falleció en el accidente de tránsito. Foto: difusión.

Las llamas, visibles desde varios kilómetros de distancia, fueron controladas tras intensos esfuerzos de los bomberos, quienes enfrentaron serias dificultades debido a la cantidad de material inflamable. Los dos camiones quedaron completamente calcinados, mientras se realizan las labores de enfriamiento y remoción de escombros en la zona.

La Policía apoyó para controlar el incendio. Foto: difusión.

Durante las diligencias preliminares, los efectivos policiales hallaron un cuerpo calcinado dentro de uno de los vehículos siniestrados. Aún no se ha determinado la identidad de la víctima y no se descarta otra persona fallecida. Las autoridades han iniciado las investigaciones para esclarecer las causas del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes. Mientras, el tránsito de vehículos por la zona es restringido.