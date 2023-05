A pesar de la crisis que se vive en la Municipalidad Provincial de Trujillo, con más de 40 funcionarios que han renunciado en casi cinco meses de gestión, el alcalde Arturo Fernández Bazán fue captado participando de un evento social, libando licor y bailando.

Fernández Bazán fue grabado con cerveza en mano y bailando en las celebraciones de aniversario de la Asociación de Exalumnos Sánchez Carrionistas.

Arturo Fernández participó en evento social

Parece que el burgomaestre de Trujillo olvidó la situación complicada que vive la ciudad y decidió divertirse un rato. Por redes sociales, diversos usuarios le pidieron que, en lugar de estar festejando, debería estar reuniéndose con las autoridades para disminuir la inseguridad ciudadana y ver la situación de las pistas en toda la provincia.

Sin permiso

El gerente de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Ricardo Lazo, indicó en el programa de Trujillo 60 que el evento en local de exalumnos de la Gran Unidad Escolar no tenía permisos.

“La norma es para todos por igual, esté o no el alcalde, eso no tiene relevancia, sino se tiene que cumplir las normas. En ese local no nos han comunicado o notificado. Particularmente, no he tenido conocimiento, porque tendríamos que haber ido, porque si era toda una bulla, escenario, público, cerveza, era un evento grande que necesitaba haber pasado una inspección”, expresó en Trujillo 60.