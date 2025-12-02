Beatriz Merino, exdefensora del Pueblo, presentó su renuncia irrevocable a la presidencia ejecutiva de la Universidad César Vallejo (UCV). Así lo comunicó en una carta dirigida al fundador de la institución, César Acuña Peralta. Merino indicó que su salida será efectiva el 31 de diciembre de 2025, tras desempeñar el cargo durante casi una década.

“He venido desempeñando esta función desde el 1 de enero del 2016, y la presente es para comunicar mi renuncia irrevocable”, señaló Merino en la misiva, en la que también expresó su agradecimiento al personal docente, administrativo y a los estudiantes por la confianza y el respaldo recibidos durante su gestión.

#EnVivo



Beatriz Merino presentó su renuncia a la presidencia ejecutiva de la Universidad César Vallejo, cargo que ocupa desde 2016



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/vq40YZow08 — Canal N (@canalN_) December 2, 2025

En su carta de renuncia, Merino destacó los avances obtenidos por la institución en la última década. Recordó que, cuando asumió la presidencia, la UCV no contaba con licencia institucional y tenía una de poco más de 60 mil alumnos. Hoy, según señaló, la universidad reúne a 215 mil estudiantes y ocupa el séptimo lugar en el ranking de universidades privadas elaborado por la SUNEDU.

La expresidenta ejecutiva sostuvo que deja la institución “con la satisfacción de haber cumplido” y reiteró su reconocimiento al equipo humano que la acompañó durante su gestión. “Les deseo el mayor de los éxitos profesionales y personales”, expresó.

La renuncia de Beatriz Merino entrará en vigencia el 31 de diciembre de 2025, lo que abre un periodo para realizar una transición ordenada en la presidencia ejecutiva de la universidad. Hasta esa fecha, continuará ejerciendo sus funciones.