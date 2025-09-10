El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló este martes que, hasta el momento, no se tiene registro de ciudadanos peruanos afectados por los bombardeos ocurridos en Qatar.

La Cancillería señaló que la Embajada del Perú en Doha permanece en coordinación permanente con la sede central para atender cualquier requerimiento de la comunidad peruana residente en ese país.

“Hasta el momento, no se han registrado peruanos afectados. Nuestra misión, en coordinación con la Cancillería, se mantiene alerta ante cualquier requerimiento de nuestros connacionales”, indicaron en un comunicado difundido en X.

En ese sentido, la Cancillería reiteró que los peruanos que necesiten apoyo pueden comunicarse con la sección consular mediante el teléfono 00 974 50 918673 o el correo consuladoperudoha@gmail.com.

— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) September 9, 2025

De acuerdo con agencias internacionales, Israel lanzó ataques aéreos en Doha contra líderes de Hamás. El primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que la operación fue “totalmente independiente” y sin participación de otros países, mientras que el gobierno catarí calificó los hechos como un acto “cobarde”.