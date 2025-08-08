El historiador Carlos Huaraj Acuña, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mostró un mapa oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Colombia que ubica al distrito de Santa Rosa, en la provincia Mariscal Ramón Castilla, región Loreto, dentro del territorio peruano. La imagen data de 2017 y figura en la base de datos oficial del organismo colombiano.

“La imagen del mapa corresponde al Instituto Cartográfico de Colombia. Como usted ve, este es del año 2017. Mire usted, en su propio buscador, uno coloca allí Santa Rosa y dice allí Castilla, Loreto, Perú”, señaló para RPP.

Esto contradice las recientes declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien afirmó que dicho distrito “no ha sido asignado” ni al Perú ni a Colombia.

Mapa de institución colombiana muestra que Santa Rosa es parte del territorio peruano. Foto: RPP

Huaraj recordó que los límites entre ambos países fueron establecidos por el tratado Salomón-Lozano de 1922 y el protocolo de Río de Janeiro de 1934, ambos ratificados por los congresos de Perú y Colombia. Señaló que estos acuerdos sellaron el reconocimiento de las fronteras actuales.

Además, destacó que la relación bilateral entre Perú y Colombia ha sido históricamente estable, salvo conflictos puntuales. Recalcó que, si hubiera alguna duda territorial, no existirían tratados vigentes ni reconocimiento oficial como el del instituto cartográfico colombiano.