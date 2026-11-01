Las altas temperaturas asociadas al fenómeno El Niño aceleran la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, y elevan el riesgo de contagios.
Así lo advirtió el Ministerio de Salud (Minsa), que dio a conocer que el ciclo biológico del vector puede reducirse de 10 a 14 días a apenas cinco, facilitando su proliferación.
Minsa señaló que los huevos pueden convertirse en larvas en 24 a 48 horas y que una hembra deposita entre 50 y 200 de estos por puesta. El proceso se puede repetir varias veces, lo que agrava la situación.
El mosquito se desarrolla con mayor facilidad entre 25 y 30 grados Celsius. El frío ralentiza su actividad y, por debajo de unos 20 grados, los huevos pueden no eclosionar.
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Situación
El calor extremo tampoco lo favorece: por encima de 35 grados aumenta la mortalidad y disminuye la supervivencia de huevos y larvas. El riesgo no crece ilimitadamente con la temperatura.
No obstante, las autoridades sanitarias recomendaron limpiar semanalmente los recipientes que acumulen agua, tapar tanques y cilindros.
Esto, teniendo en cuenta que en el Perú se superaron los 83 mil casos de dengue hasta el 28 de octubre de 2026, con un aumento sostenido durante cuatro semanas.
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La Libertad concentra más de 16 mil contagios y el norte registra un incremento superior al 54%, según datos del Minsa. El escenario preocupa ante las lluvias y aguas estancadas que podrían multiplicar los criaderos.
Ante fiebre, dolor de cabeza, malestar muscular o dolor detrás de los ojos, se debe ir a un establecimiento de salud y evitar la automedicación.
Como se sabe, la vacunación contra el dengue empezó el 5 de agosto en ocho regiones y está dirigida a personas de 10 a 20 años. El esquema requiere dos dosis con un intervalo de tres meses, por lo que el registro de la segunda aplicación comenzará el 5 de noviembre.