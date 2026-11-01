Las altas temperaturas asociadas al fenómeno El Niño aceleran la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, y elevan el riesgo de contagios.

Así lo advirtió el Ministerio de Salud (Minsa), que dio a conocer que el ciclo biológico del vector puede reducirse de 10 a 14 días a apenas cinco, facilitando su proliferación.

Minsa señaló que los huevos pueden convertirse en larvas en 24 a 48 horas y que una hembra deposita entre 50 y 200 de estos por puesta. El proceso se puede repetir varias veces, lo que agrava la situación.

El mosquito se desarrolla con mayor facilidad entre 25 y 30 grados Celsius. El frío ralentiza su actividad y, por debajo de unos 20 grados, los huevos pueden no eclosionar.

Situación

El calor extremo tampoco lo favorece: por encima de 35 grados aumenta la mortalidad y disminuye la supervivencia de huevos y larvas. El riesgo no crece ilimitadamente con la temperatura.

No obstante, las autoridades sanitarias recomendaron limpiar semanalmente los recipientes que acumulen agua, tapar tanques y cilindros.

Esto, teniendo en cuenta que en el Perú se superaron los 83 mil casos de dengue hasta el 28 de octubre de 2026, con un aumento sostenido durante cuatro semanas.

La Libertad concentra más de 16 mil contagios y el norte registra un incremento superior al 54%, según datos del Minsa. El escenario preocupa ante las lluvias y aguas estancadas que podrían multiplicar los criaderos.

Ante fiebre, dolor de cabeza, malestar muscular o dolor detrás de los ojos, se debe ir a un establecimiento de salud y evitar la automedicación.

​Como se sabe, la vacunación contra el dengue empezó el 5 de agosto en ocho regiones y está dirigida a personas de 10 a 20 años. El esquema requiere dos dosis con un intervalo de tres meses, por lo que el registro de la segunda aplicación comenzará el 5 de noviembre.