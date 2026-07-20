Las exportaciones peruanas de castaña amazónica alcanzaron los US$48 millones en 2025, lo que representa un crecimiento de 27,6% respecto al año anterior, de acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

La actividad se desarrolla principalmente en la región de Madre de Dios, donde la recolección del fruto impulsa una cadena productiva vinculada al aprovechamiento sostenible de los bosques amazónicos y al comercio internacional de productos forestales no maderables.

Un fruto que depende de bosques conservados

A diferencia de otros productos agrícolas, la castaña amazónica no proviene de plantaciones comerciales, sino de árboles que crecen de forma natural en los bosques de Perú, Bolivia y Brasil.

Su recolección está ligada a conocimientos tradicionales sobre los ciclos del bosque, la ubicación de los árboles productores y las dinámicas ecológicas que permiten la regeneración de la especie. En Madre de Dios, estas prácticas forman parte del conocimiento transmitido por generaciones entre comunidades indígenas y poblaciones locales.

Además, el Ministerio de Cultura reconoce estos saberes como parte del patrimonio cultural vinculado a los pueblos amazónicos.

Conservación y desarrollo económico

La producción de castaña está estrechamente relacionada con la conservación de los bosques amazónicos. En Madre de Dios, las concesiones castañeras y los territorios de comunidades indígenas abarcan más de un millón de hectáreas de bosque.

El especialista en cadenas productivas sostenibles Milton Huanca explicó que el desarrollo del árbol requiere varias décadas y condiciones ecológicas específicas.

“Un árbol de castaña amazónica puede tardar aproximadamente entre 20 y 30 años en comenzar a producir frutos y requiere condiciones ecológicas complejas para completar su ciclo de vida, incluyendo la presencia de polinizadores y fauna dispersora de semillas”, señaló.

El especialista añadió que cada fruto comercializado es el resultado de procesos ecológicos que dependen de la conservación de ecosistemas amazónicos saludables.

Promueven el aprovechamiento sostenible

Como parte de las iniciativas para fortalecer la gestión sostenible de los recursos forestales, WWF trabaja junto a más de 90 concesiones forestales, seis comunidades indígenas y otros actores del paisaje amazónico.

En ese contexto, la organización participó en el evento “Dialoguemos por los Bosques: castaña que conserva e impulsa la sostenibilidad”, realizado en Puerto Maldonado por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) con el apoyo de HP.

La actividad reunió a productores, representantes de instituciones públicas, empresas y organizaciones de la sociedad civil para dialogar sobre el aporte de la castaña a la economía regional y la conservación de la Amazonía.