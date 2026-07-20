Cada vez más personas de 50 años a más forman parte de la transformación digital. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más de la mitad de este grupo etario utiliza internet, una tendencia que refleja una creciente incorporación al entorno digital.

En este contexto, los emprendedores senior también vienen adoptando herramientas digitales para adaptarse a los cambios tecnológicos y responder a un mercado donde las plataformas digitales tienen una presencia cada vez más relevante. El uso de redes sociales les permite mostrar sus productos o servicios, generar interacción con clientes y fortalecer la visibilidad de sus negocios.

Elizabeth Gómez, jefa de Proyectos Estratégicos de la Universidad del Pacífico, señaló que este proceso combina la experiencia acumulada por los emprendedores con nuevas competencias digitales.

“Hoy en día, los emprendedores de 50 años a más están complementando su experiencia y trayectoria con nuevos recursos digitales. Este proceso de aprendizaje responde a las nuevas dinámicas de los negocios, donde las redes sociales y otras herramientas tecnológicas forman parte de las nuevas maneras para comunicarse con sus clientes y desenvolverse en el entorno actual”, indicó.

Cinco recomendaciones para fortalecer la comunicación en redes sociales

Ante este escenario, la especialista comparte cinco consejos para mejorar la presencia digital de los emprendimientos:

1. Definir claramente el negocio

Antes de publicar contenido es importante identificar qué ofrece el emprendimiento, cuál es su propuesta de valor, a qué público está dirigido y qué lo diferencia de la competencia. Esto facilita una comunicación clara y coherente.

2. Utilizar mensajes claros y cercanos

La comunicación en redes sociales debe ser sencilla y comprensible. Evitar tecnicismos y utilizar un lenguaje cercano ayuda a conectar mejor con los potenciales clientes.

3. Crear contenidos que generen interés

Una publicación efectiva debe captar la atención, transmitir un beneficio concreto, generar confianza y motivar a la audiencia a realizar una acción, como solicitar información o hacer una consulta.

4. Cuidar la presentación visual

Las imágenes son parte fundamental de la comunicación digital. Utilizar fotografías con buena iluminación, fondos simples y mostrar claramente el producto o servicio contribuye a proyectar una imagen profesional.

5. Mantener una comunicación constante

La continuidad es clave para consolidar la presencia digital. Publicar con frecuencia y responder oportunamente las consultas fortalece la confianza de los clientes y mejora la relación con la audiencia.

Capacitación fortalece el ecosistema emprendedor

La incorporación de herramientas digitales refleja cómo los emprendedores de 50 años a más continúan adaptándose a los cambios del entorno y fortaleciendo su participación en el ecosistema emprendedor peruano.

En esa línea, iniciativas como el taller de Comunicación Digital, impulsado por el proyecto Ecosistema Plateado y AFP Integra, buscan brindar conocimientos y herramientas para mejorar la presencia de los negocios en redes sociales, espacios que hoy representan una vitrina clave para llegar a nuevos clientes.