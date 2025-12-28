El sismo de magnitud 6.0 a 81 kilómetros al oeste de Chimbote, en la provincia del Santa, de la región de Áncash, la noche del 27 de diciembre, dejó a cinco establecimientos de salud afectados. A pesar del daño estructural, continúan operativos para atender a los ciudadanos.

Según la Dirección Regional de Salud (Diresa), a través del Equipo de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED) Salud, se trata del Hospital La Caleta y los puestos de salud Pichiu, Chaclancayo, Chinchobamba y Cajas.

De acuerdo con el reporte, en el nosocomio de La Caleta se reportaron caídas de baldosas en el servicio de emergencia, rajaduras en paredes del área de medicina, caída de una terma en cirugía y filtraciones de agua.

Además de los daños estructurales, se reportó que 44 personas están lesionadas y fueron atendidas en los establecimientos de salud de la región. Así también, no se registraron personas fallecidas, y algunos permanecen en observación médica.

En cuanto a las acciones atendidas, se movilizaron brigadistas de salud, personal sanitario y una ambulancia para la atención y referencia de pacientes. Asimismo, se aplica la ficha EDAN en los establecimientos con daños a la infraestructura.

Por su parte, la Diresa Áncash dispuso la alerta permanente en todos los establecimientos de salud, ante la posibilidad de réplicas.