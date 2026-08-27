Los sectores agroexportador, pesquero, energético, transporte y construcción serían los más expuestos a impactos negativos por los efectos del Fenómeno de El Niño (FEN) en el Perú, según un estudio de la firma Gallagher.

En el sector agroexportador, las lluvias asociadas al FEN podrían provocar daños y retrasos en las exportaciones, mientras que las altas temperaturas previstas para 2027 afectarían la próxima campaña agrícola. En la pesca, existe el riesgo de que la segunda temporada de 2026 sea cancelada y de que la primera temporada de 2027 enfrente una menor cuota.

El sector energético también podría verse afectado por el incremento del caudal de los ríos, que representa un riesgo para algunas centrales hidroeléctricas. A ello se suma el aumento de la demanda eléctrica por las altas temperaturas, lo que podría generar sobrecargas y cortes del servicio.

En transporte, las lluvias podrían ocasionar daños en carreteras y vías de acceso, mientras que el sector construcción estaría expuesto a inundaciones que afectarían diferentes infraestructuras.

Ante este escenario, Frank Chávez, gerente de Ingeniería y Prevención de Gallagher Perú, recomendó a las empresas implementar planes de continuidad de negocio y de crisis.

Entre las medidas planteadas figuran la inspección y limpieza de canaletas y drenajes, la descolmatación de quebradas y la evaluación de la vulnerabilidad de edificaciones.

El especialista también recomendó reforzar diques, gaviones y defensas ribereñas en zonas cercanas a ríos y quebradas, además de proteger tableros e instalaciones eléctricas expuestas para reducir el riesgo de cortocircuitos y otros daños durante eventuales emergencias climáticas.

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