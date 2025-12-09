La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó que Karen Martínez, una joven de 26 años, fue encontrada muerta en su vivienda en San Martín de Pangoa, luego de 12 días de búsqueda. Su pareja, Juan Garay Arca, confesó haber cometido el crimen durante el interrogatorio, según informó América Noticias.

La desaparición se reportó el 1 de diciembre. Inicialmente, Garay afirmó que su esposa lo había abandonado y dejado bajo su cuidado a la hija de ambos, de apenas un año. Sin embargo, la versión nunca convenció a la madre de la joven.

Cuando la mujer llegó desde Pucallpa para conocer lo sucedido, encontró ropa quemada y restos del colchón calcinado, señales que la llevaron a denunciar de inmediato a su yerno. Fue durante las diligencias policiales que el acusado admitió el feminicidio.

Custodia de la hija y protección de la menor

Tras confirmarse la muerte de Karen, la familia inició el proceso para obtener la custodia de la niña, señalando temor de que quede bajo el cuidado de la familia del presunto feminicida.

“Mi hija está en un costal negro”, declaró entre lágrimas la madre de la víctima, quien afirmó que el crimen habría ocurrido el mismo día de la desaparición.

Las autoridades activaron los protocolos de protección para la menor mientras avanza la investigación fiscal, a fin de garantizar su integridad.

Feminicidio podría ser sancionado con cadena perpetua

La Fiscalía denunciará a Juan Garay Arca por el delito de feminicidio, que en el Perú puede ser sancionado con cadena perpetua cuando concurren circunstancias agravantes.

El caso ha generado conmoción en la comunidad de San Martín de Pangoa, donde familiares y vecinos piden justicia y medidas que eviten que casos similares queden impunes.

La madre de Karen continúa exigiendo acompañamiento legal y celeridad en las investigaciones.