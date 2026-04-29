La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República aprobó un dictamen que propone incorporar como causal de nulidad de despido la situación en la que un trabajador sea separado por asumir responsabilidades en el cuidado de sus hijos con discapacidad severa o incapacidad permanente total.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad con 12 votos a favor y plantea modificar el artículo 65 del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo.

Según el texto aprobado, la nulidad de despido aplicará siempre que el trabajador haya comunicado previamente al empleador la condición de su hijo.

Medida busca evitar la “discriminación por asociación”

El dictamen señala que este nuevo supuesto se enmarca en el concepto de “discriminación por asociación”, reconocido en legislaciones comparadas de países como Argentina y Ecuador, así como en jurisprudencia internacional.

Actualmente, la normativa laboral peruana prohíbe la discriminación directa contra el trabajador; sin embargo, el documento indica que no contempla de forma expresa casos en los que la discriminación se produce por la condición de terceros dependientes, como hijos con discapacidad.

Asimismo, el grupo de trabajo acordó que esta medida priorice especialmente a madres trabajadoras que asumen de manera principal el cuidado de hijos con discapacidad severa o incapacidad permanente.

Amplían asignación familiar para hijos con enfermedades raras

Durante la misma sesión, la comisión aprobó por unanimidad otro dictamen que propone ampliar el beneficio de la asignación familiar.

Esta medida busca incluir a trabajadores con hijos mayores de 18 años que cuenten con diagnóstico de enfermedad rara o huérfana, extendiendo así el alcance del beneficio económico.

Aprueban nivelación salarial para trabajadores CAS

Además, con 9 votos a favor y 2 en contra, se aprobó un dictamen que autoriza a entidades del sector público a nivelar las remuneraciones de servidores CAS indeterminados.

La propuesta plantea que estos trabajadores reciban sueldos equivalentes a los de nuevos empleados que desempeñen funciones similares, con el objetivo de reducir brechas salariales dentro del Estado.

Seguro de salud continuaría tras cese laboral

Finalmente, la comisión aprobó por unanimidad un dictamen de insistencia que establece la continuidad del seguro de salud a cargo de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) luego de la culminación del vínculo laboral.

Esta medida busca garantizar cobertura médica durante el periodo posterior al cese del trabajador.