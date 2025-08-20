El pleno del Congreso de la República aprobó por unanimidad declarar de interés nacional el reconocimiento del perro pastor Chiribaya como Patrimonio Cultural de la Nación, una raza canina de origen precolombino que acompañó a los antiguos pobladores del sur peruano desde hace más de mil años.

El dictamen contempla la investigación, protección, conservación y puesta en valor de esta especie, debido a su relevancia histórica, arqueológica, biológica y genética, como parte del legado de la cultura Chiribaya, desarrollada en la actual región Moquegua. Los principales restos fueron descubiertos en el distrito de El Algarrobal, provincia de Ilo, donde hoy funciona el Museo de Conservación.

La legisladora Susel Paredes Piqué (BDP), presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, destacó que el perro Chiribaya “ha comenzado a ganar reconocimiento internacional en círculos cinológicos y culturales”, gracias a su inclusión en competencias caninas dentro y fuera del país.

En tanto, la congresista Magaly Ruiz Rodríguez (APP), autora de la iniciativa, resaltó que este can precolombino fue hallado en el sitio funerario de Chiribaya Baja, en Ilo, durante excavaciones lideradas en 2006 por la arqueóloga Sonia Guillén, donde se encontraron 42 cuerpos momificados de esta raza. Los estudios revelan que los Chiribaya utilizaban a estos perros para pastorear llamas y alpacas, además de brindarles un trato ritual que trascendía lo utilitario.

El reconocimiento internacional de esta raza se consolidó el 28 de marzo de 2025, cuando la Federación Canina Americana la oficializó como raza propia del Perú durante su asamblea general en Sorocaba, Brasil.

En adelante, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura, el Gobierno Regional de Moquegua y la Municipalidad Provincial de Ilo, coordinarán acciones para preservar y difundir este valioso patrimonio vivo que refuerza la identidad cultural del país.

TE PUEDE INTERESAR