El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) designó a David Fernando Mayorga Lizárraga como nuevo director ejecutivo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – Provías Nacional, según una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

La designación se oficializó mediante la Resolución Ministerial N.° 563-2025-MTC/01, firmada por el ministro César Sandoval Pozo. Mayorga Lizárraga asume el cargo en reemplazo de José Enrique Palomino Reina, quien venía ejerciendo como director encargado desde junio de este año.

Dicha resolución fue publicada el 15 de agosto en el diario oficial El Peruano y señala que la designación se realiza en el marco de las facultades otorgadas por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones dispuso la reestructuración administrativa del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional) y de Provías Descentralizado.

La medida fue oficializada a través de la Resolución Directoral N.° 564-2025-MTC, la cual también dispone la conformación de una Comisión Sectorial temporal encargada de elaborar un informe sobre los procesos críticos de Provías Nacional y Provías Descentralizado.

Sandoval indicó que esta decisión tiene el fin de erradicar prácticas irregulares en los comités de licitación pública.

“Con esta decisión que adopta mi despacho vamos a romper el círculo vicioso y corrupto de las mafias de los comités de procesos de licitación pública. Cerraremos las puertas a la corrupción. Es una indicación expresa de la presidenta de la república que va en la línea de transparencia que está aplicando nuestra gestión”, manifestó.